Drastičen padec rodnosti osupnil celo raziskovalce

V raziskavi so preučili trende rodnosti v vsaki državi od leta 1950 do leta 2017. V letih 2050 so imele ženske v svojem življenju v povprečju 4.7 otro ka, stopnja rodnosti pa se je zdaj v svetovnem merilu v povprečju zmanjšala na 2.4 otro ka.

Profesor Christopher Murray , ki je sodeloval pri raziskavi, pojasnjuje, da smo dosegli točko, ko je stopnja rodnosti v polovici svetovnih držav pod ravnjo, ki omogoča ohranjanje popul acije in če se bo to nadaljevalo, se bodo popul acije v teh državah drastično zmanjšale. Kot je dejal, so rezultati raziskave šokantni tudi za raziskovalce.

Najbolj na udaru so države Evrope, ZDA, Južne Koreje in Avstralije, kjer so stopnje rodnosti najnižje. To avtomatsko ne pomeni, da tudi število prebivalcev pada, vsaj ne še, saj je populacija mešanica stopnje rodnosti, stopnje smrtnosti in migracij.

A Murray pojasnjuje, da bomo kmalu dosegli točko, ko se bodo družbe resno spopadale z upadom prebivalstva. V polovica svetovnih držav se sicer še vedno rojeva dovolj otrok za vzdrževanje populacije, a bolj kot se bodo države ekonomsko razvijale, več držav bo imelo nižjo stopnjo rodnosti.

Padec rodnosti ni povezan z neplodnostjo, ampak je, kot pojasnjujejo raziskovalci povezan s tremi ključnimi dejavniki, in sicer z manjšo smrtnostjo otrok, večjim dostopom do kontracepcije in višjim številom izobraženih in zaposlenih žensk.

Kakšne bodo posledice?

Brez migracij se bodo države s kritično stopnjo rodnosti soočale s staranjem družbe in krčenjem populacije. Kot izpostavlja Dr. George Leesoniz Univerze Oxford, "to ni nujno slabo, če se bo družba znala prilagoditi občutnim demografskim spremembam".

Kot opozarja, se bo morala glede na predvideno starostno shemo po vsej vrjetnosti dvigniti tudi upokojitvena starost, saj bo glede na trende na prebivalce nad starostjo 65 let zelo malo otrok, takšno razmerje pa je težko vzdržno. "Države na udaru bodo morale razmisliti o spodbujanju priseljevanja ali predstaviti politike, s katerimi bodo ženske vzpodbudili, da bi rojevale več otrok," je sklenil Murray.