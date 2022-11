Člani ESS sprejeli dogovor o dvigu minimalne plače

Za pogajalsko mizo so v petek sedli člani Ekonomsko-socialnega sveta, kjer so med drugim najbolj poglobljeno razpravljali o predčasnem dvigu minimalne plače, ki trenutno znaša 778,40 evra neto. Ministrstvo za delo in predstavniki sindikatov si želijo dvojne uskladitve, in sicer najprej z novim zneskom minimalnih življenjskih stroškov, januarja prihodnje leto pa še z decembrsko medletno inflacijo. Dvojni uskladitvi nasprotujejo delodajalci, saj da takšno predčasno zvišanje ni predvideno v zakonu o minimalni plači in predstavlja odstop od načela predvidljivosti poslovnega okolja.