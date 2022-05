Člani intervencijskih ekip se v Postojni urijo na poligonu za množične nesreče

Povsem običajno vožnjo na primorski avtocesti konec januarja 2016 prekine slaba vidljivost. Pas megle je tako gost, da vozila dobesedno pogoltne. Med priključkom Senožeče in razcepom Nanos v smeri Ljubljane zaradi vremenskih razmer in neprilagojene vožnje pride do verižnega trčenja. Udeleženih je bilo 56 vozil in 128 ljudi. 25 se jih je poškodovalo, štiri osebe so v gmoti pločevine umrle.

Kako se danes dogodka spominja vodja izmene ZGRS Sežana Primož Maurič? "Prijava je bla ob 14.05, na samem delovišču pa smo bili do polnoči. Sodelovalo je več kot 118 gasilcev, od tega 65 na sami lokacij, ostali pa so skrbeli za logistiko," pove. Nesreč ne pozabiš nikoli, nadaljuje Maurič, a iz njih skušajo izvleči predvsem dobre stvari. "Iz tiste prometne nesreče smo se veliko naučili, predvsem sodelovanja vseh služb. Tako interventnih, kot so gasilci in reševalci, kot tudi služb, ki nam pomagajo iz ozadja," še doda. "Poglavitno je, da se še vedno, tudi če pridemo različne čase na intervencijo, čim prej slišimo, ali preko radijske postaje ali telefonov, in da se dogovorimo, kako in kaj naprej," pomembnost sodelovanja med ekipami razloži Mitja Šantelj, poveljnik PGD Postojna.

Da je treba za naprej zaostriti pravila glede letenja z baloni, pa je bilo jasno po hudi nesreči leta 2012. Balon je zaradi nestabilnega vremena strmoglavil in zagorel. "Kar naenkrat se je stemnilo in začelo je grmeti. Dva balona sta priletela in ta vrtinec ju je zgrabil ter zabil v tla," pove očividec takratnega dogodka. Skoraj 30 ljudi se je poškodovalo, 10 so jih morali oživljati, šestim pa tudi več kot 40 zdravnikov ni moglo več pomagati. Ob množičnih nesrečah imamo raje več pomoči kot premalo, pa se strinja tudi postojnski gasilec Andrej Tratnik. "Da se brez pomislekov aktivira sosednjo enoto, da pride že v prvih minutah na pomoč, da jih ne kličemo šele takrat, ko naredimo ogled," še pove namestnik poveljnika PGD Postojna.