Člani odbora za izobraževanje pozvali k temeljitim raziskavam spolnega nadlegovanja

Enotnost na nujni seji odbora za izobraževanje, znanost, šport in mladino se je zgodila kot posledica obtožb spolnega nadlegovanja na filozofski fakulteti in raziskave, ki je pokazala, da nobena slovenska fakulteta ni imuna na takšna dejanja iz pozicije moči. Javno je o tem spregovorila tudi igralka in nekdanja študentka AGRFT Mia Skrbinac. Člani odbora so univerze in visokošolske zavode pozvali, naj v sodelovanju z ministrstvom opravijo temeljito raziskavo o spolnem nadlegovanju ter pripravijo akte za preprečevanje takšnih dejanj.

