Poslanci DeSUS umirili strasti: stranka bo delovala kot sredinska

Na mizo so karte – tokrat brez odvetnikov – položili člani stranke DeSUS. Po izrednem izvršnem odboru so sklicali tudi svet stranke. Glavna točka je bila ukrepanje glede na medijsko poročanje o tem, da je začasna predsednica Brigita Čokl poslance označila za svojeglave in dejala, da bo morala zato uvesti politiko palice, kar je zanetilo velik spor. Poslanci so bili namreč nad izjavami Čoklove zgroženi, saj da so vedno delovali v skladu z nazori stranke. Odgovorili so z opominom pred tožbo.

