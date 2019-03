Člani tolpe napadli tovornjake, ki so prevažali jedrsko gorivo

Člani lokalne tolpe so napadli konvoj tovornjakov, ki je prevažal jedrsko gorivo in policijsko spremstvo, potem ko so se ti peljali mimo turističnega mesta Angra dos Reis. Napad je najnovejši v seriji nasilnih incidentov na območju, kjer stoji jedrska elektrarna.

Strelski napad se je zgodil v torek ob 12. uri po lokalnem času v mestu Angra dos Reis, ki je 145 kilometrov oddaljeno od Ria de Janeira. Konvoj tovornjakov, ki je prevažal jedrsko gorivo, je bil namenjen v bližnjo jedrsko elektrarno. Konvoj je spremljala policija. katere so se člani lokalne tolpe ustrašili in začeli streljati. V incidentu po zadnjih podatkih ni bil nihče poškodovan. Napad je najnovejši v vrsti nasilnih incidentov na območju, ki je sicer priljubljeno med obiskovalci, tudi turisti. Podjetje, ki ima v lasti nuklearko Angra 2, je že izrazilo zaksrbljenost zaradi pomanjkljive jedrske varnosti v državi, ki se neuspešno bori z visoko stopnjo nasilnih kaznivih dejanj. Jedrska elektrarna v mestu Angra dos Reis. FOTO: AP "Zelo nas skrbi. Eletronuclear je pozval zvezno vlado, naj poskrbi za večjo varnost. A situacija je zapletena," je povedal tiskovni predstavnik podjetja Jose Helio Macedo. Tovornjaki so prevažali uran v "naravnem stanju" v zabojnikih, ki pa naj ne bi predstavljal nobenega tveganja za lokalno prebivalstvo, saj je stopnja radioaktivnosti enaka tisti v naranem okolju. "Na žalost so napadi kriminalcev na tem področju postali zelo pogosti. Žalostno je, da je tako čudovita regija z velikim turističnim potencialom postala nevarna," je še dodal Macedo. Nasilje se je v Angri dos Reisu v zadnjih letih povečalo in močno oboroženi kriminalci so zdaj prisotni v nekoč mirnih skupnostih, pravijo poročevalci. Župan mesta Fernando Jordão je zvezno vlado pozval, naj izboljša varnost v regiji. "Tukaj imamo jedrske elektrarne. To je občutljivo območje." Lokalne oblasti pa skrbi tudi varnost turistov. Leta 2017 so tolpe napadle avtomobil britanske turistke, jo ustrelile in jo huje ranile.