Članice EU še brez dogovora o dolžini preložitve brexita

Veleposlaniki EU so se dogovorili, da bodo Brexit odložili, vendar o novem roku ne bodo sprejeli do prihodnjega tedna. Stalni predstavniki članic EU v Bruslju so se tudi dogovorili, da je odločitev mogoče sprejeti v pisnem postopku in da ne bo treba sklicati izrednega vrha voditeljev članic. Veleposlaniki se bodo vnovič sestali v ponedeljek, poroča BBC.

Tiskovna predstavnica EU Mina Andreeva je dejala, da se bo delo na tem "nadaljevalo v prihodnjih dneh". Pogovori sicer potekajo odkar je kancler Sajid Javidpriznal, da vladni rok za brexit prihodnji četrtek"ni mogoče doseči". Britanski poslanci bodo predvidoma v ponedeljek razmislili tudi o pozivu predsednika vlade Borisa Johnsona k predčasnim splošnim volitvam. Slednji bi jih rad sklical za 12. decemeber, če bo EU preložila brexit do 31. januarja.

Večina članic EU naj bi sicer bila naklonjena preložitvi brexita za tri mesece, a naj bi se predvsem Francija zavzemala za krajši rok.