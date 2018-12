Članice ZN bodo potrjevale globalni dogovor ZN o migracijah

Dogovor ZN o varnih, urejenih in zakonitih migracijah je prvi medvladni dogovor o migracijah na mednarodni ravni, ki vsebuje 23 ciljev za boljše upravljanje migracij v interesu držav, migrantov in skupnosti, ki jih gostijo.

Julija ga je podprlo vseh 193 članic ZN, razen ZDA, ki so se iz pogajanj umaknile že decembra lani. Da k dogovoru ne bodo pristopile, je do zdaj potrdilo še nekaj več kot deset držav, med katerimi so predvsem evropske. Kot razloge za umik so navedle predvsem, da izenačuje zakonite in nezakonite migracije ter posega v suverenost držav pri migracijski politiki.