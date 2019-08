Človekove pravice migrantov domnevno krši tudi Frontex

Kršenja človekovih pravic migrantov so očitno zelo pogosta. Po poročanju britanskih in nemških medijev naj bi bila v njihovo kršenje domnevno vpletena tudi evropska agencija za mejno in obalno stražo Frontex. V internih dokumentih agencije je po poročanju Guardiana navedeno, da nacionalne obmejne straže za preprečevanje vstopa migrantom vse pogosteje uporabljajo nasilje in grožnje. Med najbolj krutimi naj bi bili stražarji v Grčiji, Bolgariji in na Madžarskem.