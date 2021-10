Človeška hrana za labode in ostale prostoživeče živali ni primerna

V Mariboru se je na veselje vseh, ki jih pridejo občudovat, število labodov v zadnjih letih močno povečalo. Na Dravi se največkrat zadržujejo ob Lentu, kjer je precej ljudi. Na človeško bližino so se namreč navadili predvsem zato, ker jih ljudje hranijo. A pozor, človeška hrana za labode in vse ostale prostoživeče živali, predvsem ptice, golobe in ribe, ni primerna. Prav nasprotno. Škodi jim, zato je mariborska občina sprožila kampanjo s pomenljivim naslovom: "Ne hrani me, ohrani me."