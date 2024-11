Čokolada je vedno dobra ideja: čokoladni raj v centru Ljubljane

Ko smo veseli, žalostni ali zaljubljeni, čokolada vedno zveni kot dobra ideja, saj njena sladkost in toplina vsaj za trenutek olajšata in razvedrita še najtežje trenutke. In pravi čokoladni raj bo na 1000 kvadratnih metrih od petka naprej na voljo obiskovalcem v centru Ljubljane. Ljubitelji čokolade se bodo tam imeli priložnost spoznati z nastankom tega kakavovega zlata. Od samega drevesa, kakavovih zrn in obdelave do neštetih možnosti oblikovanja. Seveda pa ne manjka niti pokušina.