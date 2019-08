Conte: Italijanske vlade je konec

Salvini je pred dvema tednoma z vložitvijo nezaupnice Conteju dejansko končal koalicijsko sodelovanje z Gibanjem pet zvezd. 14-mesečno sodelovanje so zaznamovala številna nesoglasja med strankama. Odločilen je bil spor glede gradnje hitre železniške proge med Torinom in Lyonom, ki ji gibanje nasprotuje, Liga pa podpira.

Cilj notranjega ministra so predčasne volitve do konca oktobra. Prizadeval si je, da bi o nezaupnici premierju glasovali že pretekli teden, a sta gibanje in opozicijska Demokratska stranka (PD) to preprečila.

Končno besedo bo v vsakem primeru imel predsednik države Sergio Mattarella. Preden bi razpisal predčasne parlamentarne volitve, bi lahko preučil, ali obstaja v parlamentu kakšna druga večina.