Conte napovedal proevropsko vlado

Italijanski premier Giuseppe Conte je prepričan, da bi morala Italija svoje interese "zasledovati v okviru in ne zunaj Evropske unije". Glede migracij je obljubil strog in odgovoren pristop, vso sporno zakonodajo s tega področja pa bodo ponovno preučili, je dodal. Nova italijanska vlada namerava namreč razrahljati strogo stališče Rima do migracij, ki je vladalo v času notranjega ministra Mattea Salvinija . Conte načrtuje nov sistem prerazporeditve migrantov, še preden bodo ti prispeli v Italijo. Ladje nevladnih organizacij z rešenimi migranti pa bodo ponovno smele v italijanska pristanišča. Conte je ob tem evropske partnerje pozval k več solidarnosti ter se zavzel za evropske humanitarne koridorje, preko katerih bi evakuirali begunce z nevarnih območij. Glede nove migracijske politike se sicer trenutno pogajajo Conte, zunanji minister Luigi Di Maio in notranja ministrica Luciana Lamorgese .

Conte je še ocenil, da so prioritete vlade načrt za prihodnost Italije in odgovor na nujne potrebe italijanskega naroda. Ob tem je predlagal socialni pakt za okrepitev zaposlovanja mladih in žensk ter razvoj južnih regij."Imamo zgodovinsko priložnost za preobrat v socialni in gospodarski politiki države. Pri tem želimo več upanja dati predvsem mladim in družinam z nizkim prihodkom," je povedal.

Zaupnica o novi vladi