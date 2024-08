Covid-19 zopet kroži, kaj storiti, če test pokaže pozitiven rezultat?

Zadnje tedne se po svetu znova veča število obolelih za covidom-19. Na porast koronavirusa pa nismo imuni niti v Sloveniji. Nekatere bolnišnice, med njimi tudi Splošna bolnišnica Novo mesto in Onkološki inštitut, so zato omejile obiske in spet priporočajo nošenje zaščitne maske. A čeprav se bolezen širi, večina bolnikov zboli z blagimi znaki, hudi zapleti pa so zelo redki. In kaj moramo torej v postpandemskem času narediti, če test za covid-19 pokaže pozitiven rezultat?