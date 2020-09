'Covid kontejnerji niso primerni za pregled otrok.' Kako bo pozimi?

Zaradi pomanjkanja prostora in zaradi koronavirusa, ki onemogoča normalen dostop do zdravniških ambulant, so tudi pred ZD Koper postavili zabojnik, v katerem so pregledovali bolnike z nalezljivimi boleznimi. A ker so bile poleti visoke temperature, v zabojniku pa tudi do 50 stopinj, so zaradi vročine paciente pregledovali pred zabojnikom pod baldahinom, pregrajenim s špansko steno. Takšni pogoji niso primerni za obravnavo otroka, je razočarana mati fantka, ki so ga zdravniki pred nekaj tedni pregledali v ZD Koper.