Covid-19 preprečil nakup naprave za terapijo CAR-T

Rak je bolezen, o kateri neradi govorimo, a je žal vse pogostejša. Za tiste, ki jim rak streže po življenju in so izčrpali vse možnosti zdravljenja, obstaja še novo revolucionarno zdravilo – terapija CAR-T. Terapijo želijo strokovnjaki vpeljati tudi v Sloveniji, tudi zato, ker ima do tega zdravljenja v tujini zdaj pravico le peščica vseh bolnikov, poleg tega pa je ta veliko dražja, kot bi bila pri nas. Pismo o nameri za nakup naprave Prodigy, ki omogoča terapijo CAR-T, je bilo podpisano že leta 2018, a so z epidemijo izpuhtela tudi sredstva za zgon projekta.

icon-expand