Covid v UKC Ljubljana: 'Stanje je grozno, tako hudih obremenitev ne pomnimo'

Razmere na intenzivni negi Infekcijske klinike UKC Ljubljana so dramatične, opisuje specialist infektologije in intenzivne medicine Tomaž Vovko. Trenutno za 20 bolnikov na intenzivni negi skrbijo le štirje zdravniki. Česar še ni bilo. Vovko zato opozarja: v tem trenutku je še mogoče, da covid paciente zdravimo, pa čeprav na robu moči in zmogljivosti, ampak ob takšnem naraščanju okužb ne bomo več zmogli, pravi. Zato prav vsem polaga na dušo, da se držimo ukrepov.