Covidni ukrepi v šolstvu še vedno niso uradno preklicani

Čeprav bo šolstvo v kratkem dobilo novo ministrstvo, se zdi, da ministrica v odhajanju Simona Kustec še ni opravila vseh dolžnosti. Do razdvojenosti je ravnatelje osnovnih šol pripeljal način izvajanja pouka po modelu B, ki ga ministrstvo uradno ni nikoli preklicalo. To pomeni, da covidni ukrepi, ki jih model B vključuje, uradno še vedno veljajo. S pedagoškega vidika je to slabo, opozarja predsednik Združenja ravnateljev, če so učenci cel dan v istem prostoru z isto skupino, kar predvideva model B. Res, da so nekatere šole, kot razlagajo, na lastno pest te ukrepe že opustile, spet druge pa ne, ker uradnega preklica ni bilo. S tem pa so si na glavo nakopale številne pritožbe staršev.