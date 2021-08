Covidno potrdilo pogoj za vstop v številnih državah, Anglija Slovenijo uvrstila na zeleni seznam

Svet se s koronavirusom spopada že več kot leto in pol. Pandemiji pa ni videti konca. Vse več evropskih držav poskuša širjenje virusa zajeziti z uvajanjem covidnih potrdil in spodbujanjem ljudi, naj se cepijo, da bi se jeseni izognili kaosu v bolnišnicah in morebitnemu ponovnemu zapiranju. Medtem se Anglija še nekoliko bolj odpira za potnike iz Evropske unije. Na zeleni seznam, ki olajša vstop v državo, je uvrstila tudi Slovenijo. Postopno odpiranje za tuje državljane načrtujejo tudi Združene države Amerike. A samo za polno cepljene.