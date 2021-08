Cristiano Ronaldo se je že poslovil od svojih dosedanjih soigralcev

Tako razburkanega prestopnega roka nismo videli že dolgo. In ko smo že mislili, da bo Messi edini, ki bo šokiral nogometni svet s prestopom iz Barcelone v PSG, so veliko prahu dvignili francoski in španski mediji, ki so pisali, da želi Mbappe zapustiti PSG. Zdaj pa je za to, da se bo o tem prestopnem roku še dolgo govorilo, poskrbel še Cristiano Ronaldo. Ta se je že poslovil od črno belega dresa, in že skoraj oblekel rdečega.