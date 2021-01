Cristianu Ronaldu so tri otroke od štirih rodile nadomestne matere

Nogometni zvezdnik Cristiano Ronaldo je družinski človek, ki v očetovski vlogi neizmerno uživa. Ljubezen do otrok rad pokaže tudi prek fotografij in posnetkov, ki jih pogosto objavlja na svojih družbenih kanalih. In ni skrivnost, da je Georgina, ki ob superzvezdniku skrbi za vse štiri otroke, biološka mama le enemu. Najstarejše tri so rodile nadomestne matere, ki jih je Ronaldo skrbno izbral med več kot sto ženskami. Pri starejšem sinu je v želji, da njegov bogat talent živi še naprej, izbral športnico z latinskimi geni.

icon-expand