20-letnik v terorističnem napadu na Dunaju ubil najmanj štiri ljudi

Našo severno sosedo pretresa teroristični napad. V najhujšem napadu v novejši zgodovini države so bili ubiti najmanj štirje ljudje, policija drugega storilca še išče, enega pa je ubila. Gre za 20-letnega avstrijskega in makedonskega državljana, ki so ga v preteklosti obsodili, ker je želel odpotovati v Sirijo in se pridružiti džihadistični skupini Islamska država, katere simpatizer je bil. Na ulicah Dunaja, kjer je tudi odraščal, je grozo sejal oborožen z avtomatsko puško, pištolo in mačeto. V napadu je bilo ranjenih 14 civilistov in policist, sedem ljudi naj bi bilo v kritičnem stanju.