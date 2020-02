Črn dan za Kitajsko: v enem dnevu umrlo kar 255 ljudi

V enem dnevu je na Kitajskem za koronavirusom umrlo kar 255 ljudi, skupaj že več kot 1360. Prvo smrtno žrtev je virus zahteval tudi na Japonskem. Po Filipinih in Hongkongu je to tretji smrtni primer zaradi virusa izven Kitajske. Na zasidrani križarki Diamond Princess so potrdili še 44 novih primerov okužb. Med okuženimi pa ni šestih Slovencev, ki so z ostalimi potniki v karanteni že deset dni.