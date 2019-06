Črna gora nekdanjo Titovo jahto prodaja za 50.000 evrov

Po slabem interesu za ponujene ladje in njihove dele so ponovili razpis, v katerem za nekoč najbolj luksuzno Titovo plovilo pričakujejo 50.000 evrov, je poročal črnogorski časnik Pobjeda. Kot so dodali, je plovilo na suhem navozu v pristanišču Bar.

Imela je tri dnevne salone, dva apartmaja in dve pomožni kabini za goste. Na plovilu je bilo osem postelj, na dnevni obisk pa so lahko sprejeli do 30 gostov. Imela je tudi 14-člansko posadko. Kot so dodali, je Tito z Jadranko plul 24-krat.

Črnogorske oblasti so po razpadu SFRJ jahto nekaj časa uporabljale v protokolarne namene.

Na ponovljenem razpisu so za približno 20 odstotkov znižali tudi cene ostalih plovil, ki jih prodajajo. Za ladji za prevoz nafte in vode ter polagalec min zahtevajo med 49.000 evrov in 75.000 evrov.