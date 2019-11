'Črna' noč čarovnic čez lužo: ubitih več ljudi, tudi sedemletnica

V ZDA in Kanadi so ob praznovanju noči čarovnic zabeležili več incidentov. V streljanju na zabavi v bližini San Francisca so bili ubiti štirje ljudje, še več pa je bilo ranjenih. Trije ljudje so bili ubiti na neki zabavi ob noči čarovnic v Los Angelesu, v Chicagu pa je neznani strelec ubil sedemletnico, ki je z očetom hodila od hiše do hiše.

"Štirje mrtvi in več ranjenih v streljanju v Orindi," je sporočila lokalna policija v kraju Orinda, ki leži približno 30 kilometrov od San Francisca. Streljanje se je zgodilo okoli 23. ure po lokalnem času, v hiši, najeti prek platforme Airbnb. Trije ljudje so bili ubiti že v torek zvečer na neki zabavi ob noči čarovnic v Los Angelesu. Še devet je bilo ranjenih. V četrtek popoldne je neznanec v Chicagu v prsi ustrelil sedemletno deklico, ki je bila oblečena v pikapolonico in je skupaj z očetom hodila od hiše do hiše. Deklico so v kritičnem stanju prepeljali v bolnišnico. V tem incidentu je bil v roko ustreljen še 31-letni moški, ki so ga prav tako oskrbeli v bolnišnici. V ZDA in Kanadi so ob praznovanju noči čarovnic zabeležili več incidentov. FOTO: Dreamstime Policija v povezavi z dogodkom ni aretirala nikogar, niti nima opisa strelca. V kanadskem Torontu pa je nek moški ponoči po lokalnem času na zabavi ob noči čarovnic zabodel najmanj šest ljudi. Dva sta v kritičnem stanju, dva sta težje poškodovana, dva pa lažje, je navedla policija. Kasneje je v bolnišnico prišla še ena oseba, ki je dejala, da je bila ranjena na tej zabavi. V povezavi z incidentom so prijeli mlajšega moškega, ki naj bi zabodel udeležence zabave. Njegov motiv še ni znan.