Izgubil oblast nad vozilom, končal na vrtu družinske hiše in pri tem ubil tri osebe

Pijan voznik je pri vratolomni hitrosti izgubil nadzor nad vozilom. Avtomobil je najprej trčil v ograjo, nato pa je prebil še vrata sosednje parcele in se zaletel v mizo, za katero so sedeli 26-letna nosečnica, njen triletni otrok, 79-letna tašča in 33-letna soseda. Avto je nato odbilo v zrak, poletel je čez hišo in se zaletel še v drevo.

Ravnodušno, lahkomiselno in predrzno se je začelo brezglavo divjanje 39-letnika, ki ga je po Facebooku v živo prenašal eden od dveh sopotnikov. V času nastanka posnetka je družina nedaleč stran nič hudega sluteč uživala na domačem vrtu, nekaj sekund kasneje pa so se njihova življenja ustavila.

"Vse se je zgodilo v delčku sekunde. Niso se imeli časa umakniti ... Niso mogli vedeli, da bo prišel avto," pripoveduje očividka.

Triletnik in njegova babica sta umrla na kraju nesreče, sosedo in nosečnico pa so odpeljali v bolnišnico. George Taranu, mož 26-letnice, pravi, da so mu zdravniki dejali, da ima njegova žena 30 odstotkov možnosti za preživetje. Kljub trudu številčne zdravniške ekipe, sta ženska in njen nerojeni otrok kasneje umrla.

Poleg hudo poškodovane sosede pa v kritičnem stanju ostajata tudi dva sopotnika objestnega voznika. "Sta kardiorespiratorno nestabilna. Imata več hudih poškodb prsnega koša in pljuč," pojasnjuje zdravnik Ilon Banesanu.

Lažje je poškodovan še en sosed. Voznik, ki jo je ob trku odnesel le z modricami, je s kraja nesreče pobegnil, a so ga policisti kmalu uspeli izslediti. Osumljen je večkratnega umora, povzročitve hudih telesnih poškodb in pobega s kraja nesreče.