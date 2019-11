Črni petek: zakaj se vedemo neracionalno?

Začenja se v slovensko tradicijo posvojeni dan velikih in poceni nakupov, Črni petek. Dan po zahvalnem dnevu, ki ga praznujejo Američani in se je v nakupovalno mrzlico spremenil šele v 60. letih prejšnjega stoletja. Pravzaprav naj bi njegovo ime izviralo iz računovodskih knjig ameriških trgovcev, ki so nakazovale dobiček, ki so ga vanje vpisovali s črnim črnilom. Pri nas ga poznamo šele kratek čas, mnogi pa bodo ta dan izkoristili za nakupe v prepričanju, da bodo tako veliko privarčevali.

