Streljanje v trgovskem centru, obračun z noži v veleblagovnici

Američani so se na tradicionalni črni petek množično zapodili v trgovine in poskušali izkoristiti popuste, ki jih ponujajo trgovci. V iskanju ugodnosti pa so bili ponekod kaos in neznosne gneče, celo tragedije. V Alabami so v trgovskem centru streljali, zaradi česar je umrla ena oseba, dve sta ranjeni. V New Yorku so morali zaradi obračuna z noži izprazniti veleblagovnico Macy's.