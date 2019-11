Črno goro na poti proti EU letos prečkalo več kot 7200 migrantov

Večina jih je po njenih besedah odšla naprej v Srbijo oziroma Bosno in Hercegovino, vsekakor pa je njihov cilj EU. Zelo malo je takih, ki zaprosijo za azil v Črni gori ali ostanejo v tej državi dlje časa, je povedala voditeljica črnogorskega urada IOM Dušica Živković.

Pojasnila je še, da se črnogorska policija bori proti tihotapcem nezakonitih migrantov in da so jih od začetka leta prijeli 51, od tega 12 nedavno. Opozorila je, da so med njimi tudi ljudje, ki se sicer niso ukvarjali s kriminalnimi aktivnostmi. Zato je treba ljudem povedati, da je pomoč migrantom kaznivo dejanje, je poudarila Živkovićeva. Med njimi je izpostavila predvsem taksiste, še poroča Tanjug.

Največji problem z migranti na območju Zahodnega Balkana je sicer trenutno v Sansko-unskem kantonu na severozahodu BiH na meji s Hrvaško. Tam je po uradnih ocenah okoli 43.000 migrantov, ki si bolj ali manj vsi želijo naprej proti EU.