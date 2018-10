Črnogorci prodajajo Titovo jahto Jadranko

Motorna jahta Jadranka je dolga 34 metrov in široka osem metrov. Zgrajena je bila leta 1977 v ladjedelnici v Kraljevici. Poganjala sta jo dva dizelska motorja, s katerima je lahko dosegla najvišjo hitrost 25 vozlov. Posadka je štela 14 članov, jahta pa je lahko sprejela največ 40 gostov.

Skupna vrednost plovil in rezervnih delov za njih, ki jih prodaja črnogorsko obrambno ministrstvo, je ocenjena na dobrih 596.000 evrov. Poleg Titove jahte so na seznamu za prodajo še desantna ladja za polaganje min (ocenjena vrednost 140.000 evrov) ter pomožni plovili za prevoz nafte (133.000 evrov) in vode (110.000 evrov).