Črtan člen, ki prepoveduje električne bojlerje

Mnogo hrupa za nič. Tako bi lahko zaključili tri tedensko sago o spremembah pravilnika o učinkoviti rabi energije v stavbah, ki je zaradi člena, ki bi z novim letom prepovedal vgradnjo bojlerjev in nekaterih drugih generatorjev toplote dvignil veliko prahu med širšo javnostjo pa tudi politiki. Tik preden bi nova pravila začela veljati, so se v javnosti začela porajati vprašanja o cenovni in prostorski dostopnosti alternativ, koalicijske stranke pa je ob tem zmotilo tudi dejstvo, da je bil prvotni pravilnik sprejet v zadnjih dneh delovanja Janševe vlade leta 2022. Ministrstvo za naravne vire in prostor je tako imenovani zloglasni člen iz pravilnika črtalo, minister Jože Novak pa je bil danes jasen, da se v stanovanja ljudi ne bodo več vtikali.