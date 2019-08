Crvena zvezda drugo leto zapored v skupinskem delu Lige prvakov

Beograjska Crvena zvezda bo še drugo leto zapored igrala v skupinskem delu nogometne Lige prvakov. Srbski prvaki so po remiju v Švici z 2:2 proti Young Boysom doma iztržili rezultat 1:1 in se po zaslugi golov v gosteh veselili velikega uspeha. Na nabito polni Marakani so prek Alekse Vukanovića povedli z 1:0, Švicarji pa so slabih deset minut pred koncem tekme poskrbeli za dramatično končnico.