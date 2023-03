CSD sodišču predlaga, naj otroke ponovno dodeli materi

V primeru, ki je pred tremi leti pretresel marsikaterega starša, je prišlo do preobrata. Posnetek mučnega odvzema otrok materi je povzemal štiriurno upiranje otrok, ki jih je sodni izvršitelj po naročilu sodišča moral odpeljati k očetu. Sodišče je pred pol leta prepovedalo vsakršne stike z materjo, otroci pa so se še vedno upirali tej odločitvi celo tako, da so od očeta večkrat pobegnili k mami, ki je oddaljena kar 40 kilometrov. Stvari so sedaj v svoje roke vzeli strokovni delavci na CSD-ju in sodišču predlagali, naj otroke predodeli materi, enega od otrok pa so po vsakodnevnih pobegih nastanili v krizni center. Primer bo obravnavalo tudi evropsko sodišče, kjer bo kot tretja oseba svoje pravno mnenje predstavil varuh človekovih pravic.