CSS: Nismo si predstavljali, da nas bo država tako pustila na cedilu

Skupščina invalidskega podjetja CSS Škofja Loka, ki je v večinski državni lasti, je po pričakovanjih potrdila predlog poslovodstva za likvidacijo družbe, ki izdeluje stružene in hladno preoblikovane kovinske izdelke. Službo bo izgubilo 41 ljudi, med njimi 19 invalidov. Zaposleni so nad odločitvijo SDH zgroženi, razočarani so tudi nad pasivnostjo ministrstva za delo ter neaktivnostjo direktorja družbe Uroša Zarnika, ki bo sicer zdaj vodenje likvidacijskega postopka prevzel kar sam.