Čudežni siamski dvojčici lepo napredujeta, ob istem času lačni in zaspani

Hrvaški siamski dvojčici, ki so ju uspešno ločili, sta avgusta po sedmih mesecih zapustili bolnišnico. Deklici, ki sta bili združeni s spodnjim delom prsne kosti in delom trebuha, imeli sta skupna jetra in črevesje, sta si takrat dovolj opomogli, da so ju predali v domačo oskrbo. Trenutek odhoda je bil največja nagrada za zdravstvene delavce, ki so skrbeli za čudežni deklici.

Kot je za24sata.hr povedala njuna 25-letna mama Marija Tambolaš , sta bili po dolgotrajnem bivanju v bolnišnici deklici sprva začudeni nad novim okoljem in sta prvih nekaj dni nenehno jokali, a sta se kmalu navadili na nov dom. Ko sta združeno družino iz okolice Virovitice po približno dveh mesecih, odkar sta dvojčici zapustili bolnišnico, obiskala novinarja portala 24sata, sta deklici nenehno ponavljali''očka, očka'' in se smejali, opisujeta novinarja.

'Povsem usklajeni'

Kot opisuje Tambolaševa, sta dvojčici povsem usklajeni. Obe iz dneva v dan napredujeta. Prav tako istočasno zaspita in sta istočasno lačni. Ker mama težko nahrani obe naenkrat, ji pri tem velikokrat pomaga soseda. Dvojčici namreč že jesta pretlačeno hrano. Kot pripoveduje mama, najraje jesta kašice s perutnino, teletino in osličem. Nad njunim napredkom so navdušeni tudi zdravniki.

Kot opisuje njuna mama, sta dvojčici kmalu začeli spati celo noč, zbudita pa se samo enkrat, da jesta. Dvakrat na dan si ''privoščita'' še uro in pol spanca, sta vedri in ne jočeta veliko. "Takšni dojenčici si lahko samo želiš," pravi mama, ki je sedem mesecev, ko sta bili dvojčici v bolnišnici, prestajala pravo kalvarijo: "To obdobje je bilo zelo težko, zdaj pa sva presrečna," je povedala na dan, ko sta dvojčici lahko zapustili bolnišnico.

Razumeta se z bratom in sestro

Dvojčici se razumeta tudi s starejšim bratom Ivanom in sestro Majo. Dvojčici imata že dva spodnja zobka in se "prepirata" za igračke. Doma se šalimo, da sestri delita vse – celo jetra in črevesje, a igračk niti v sanjah, novo družinsko dinamiko opisuje Tambolaševa. Kot je še povedala, si želi, da bi deklici kmalu tudi njo poklicali mama, kot zdaj nenehno kličeta očeta.

Spomnimo

Operacija, v kateri so zdravniki zagrebškega kliničnega centra ločili siamski dvojčici, je trajala kar 15 ur.

Deklici, ki sta bili rojeni dva meseca prezgodaj in sta skupaj tehtali le štiri kilograme, sta bili združeni s spodnjim delom prsne kosti in delom trebuha, imeli sta skupna jetra in črevesje. Po rojstvu sta bili na intenzivni negi, ker je bilo njuno življenje ogroženo. Zdravniki so si kar šest tednov prizadevali, da bi ju obdržali pri življenju in so ju hkrati pripravljali na nujno operacijo.

Operacija je bila ena najtežjih v zgodovini hrvaške medicine. Pripravljali so jo v strogi tajnosti, da bi se izognili dodatnim pritiskom. Pri ločitvi dvojčic je med večurno operacijo sodelovalo po sedem kirurgov in anesteziologov. Vse skupaj je bilo v operacijski dvorani 25 zdravstvenih delavcev, na intenzivni negi pa 30, so pojasnili.

Zagrebški primer je drugi na svetu s tako zapleteno ločitvijo in prvi, v katerem sta oba otroka prestala operacijo. Do zdaj naj bi na svetu uspešno ločili od 200 do 300 siamskih dvojčkov.