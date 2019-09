Čudoviti biserni oblaki in nastanek ozonske luknje

Vsako leto septembra se nad Antarktiko pojavljajo biserni oblaki, ki se zaradi uklona Sončeve svetlobe leskatajo v čudovitih mavričnih barvah. Za razliko od običajnih oblakov, ki nastajajo na višinah do 10 kilometrov, se ti oblaki nahajajo precej višje, na višini okoli 20 kilometrov. Ne vplivajo na vreme, so pa zato toliko pomembnejši pri vsakoletnem stanjašnju ozonske plasti.

Ozon je plin, ki nastaja s spajanjem enoatomnega kisika z dvoatomnim. Največ tega plina se nahaja v stratosferi, na višini med 15 in 50 kilometri nad površjem Zemlje. Kljub temu da je njegova koncentracija tudi tu majhna, je ozon zelo pomemben, saj vpije več kot 90 odstotkov škodljivega ultravijoličnega sevanja, ki k nam prihaja od Sonca.

Biserni oblaki nad Antarktiko FOTO: Pixabay

Kako nas ozon ščiti pred nevarnim ultravijoličnim sevanjem? Glede na valovno dolžino ultravijolično sevanje delimo na UVA, UVB in UVC žarke. UVC žarki imajo največjo energijo. Ti žarki v stratosferi povzročijo razpad dvoatomnega kisika v dva samostojna atoma, ki se nato s preostalimi dvoatomnimi molekulami kisika vežeta v triatomno molekulo ozona. Medtem ko UVC žarki pripomorejo k nastanku ozona, ga UVB žarki uničujejo. Ko UVB žarek doseže molekulo ozona, se na njej absorbira, molekula pa razpade. Ozon tako v stratosferi nastaja in izgineva po naravni poti. Procesa nastanka in razpadanja ozona sta v popolnem ravnovesju, kar pomeni, da količina ozona v stratosferi brez človeškega vpliva ostaja bolj ali manj enaka.

Zaradi opisanih kemijskih reakcij se pri prehodu skozi ozračje UVC žarki absorbirajo v celoti, UVB žarki pa v 95 odstotkih. Ozračje je skoraj povsem prepustno za UVA žarke, ki povzročajo porjavelost kože, površje Zemlje pa doseže tudi manjši del UVB žarkov, ki so nam precej bolj nevarni in povzročajo kožnega raka. Ker je za kemijsko reakcijo nastanka ozona potrebna Sončeva svetloba, največ ozona nastane nastane nad tropskimi območji. Kljub temu njegova koncentracija tu ni najvišja, saj ga stratosferski vetrovi raznesejo po vsej Zemlji. Največje koncentracije ozona najdemo v zmernih geografskih širinah. Od maksimumov se koncentracije proti poloma zmanjšujejo, še posebno občutno zmanjšanje je nad Antarktiko v zimskem času. Prav tako koncentracija ozona niha tudi z letnimi časi. Spomladi je ozonska plast tanjša, jeseni pa debelejša. Nad Evropo se spomladi ozonska plast stanjša za petino, do poletja pa se zapolni. Čeprav je delež ozona manjši od tisočinke, brez njega življenje na Zemlji ne bi bilo mogoče.

Največ ozona nastane v stratosferi. FOTO: POP TV

Zakaj se pojavi ozonska luknja? Debelina zaščitne ozonske plasti se spreminja z letnimi časi, na tanjšanje le-te pa vpliva tudi človek. V času zime na južni polobli, ki traja med junijem in septembrom, se nad Antarktiko oblikuje polarni vrtinec, v katerem temperatura lahko pade pod -80 stopinj Celzija. Tako mrzel zrak omogoči nastanek bisernih oblakov. Na ledenih kristalčkih teh oblakov se sicer pri običajnih pogojih zelo stabilne spojine klora in floura iz neaktivnih oblik spremenijo v aktivne molekule, občutljive na Sončevo svetlobo. Slednje so nekoč uporabljali v hladilnih sistemih in klimatskih napravah, danes pa so v skladu z Montrealskim protokolom prepovedane. Septembra, ko prvi ultravijolični žarki posijejo na ledene kristale stratosferskih oblakov, se v ozračju nad Antarktiko iz tako imenovanih freonov začne sproščati klor in sproži se kemična reakcija uničevanja ozona, ki traja nekaj tednov. Tako nastane ozonska luknja, ki se pojavi vsako leto.

Brez ozonske plasti življenje na Zemlji ne bi bilo mogoče. FOTO: Dreamstime

Kakšno je stanje letos? Površina in trajanje ozonske luknje nad Antarktiko ni odvisno le od količine ozonu škodljivih snovi visoko v ozračju, ampak tudi od meteoroloških razmer. Te so vzrok za medletne razlike v velikosti ozonske luknje. Običajno se ozonska luknja nad Antarktiko začne oblikovati vsako leto sredi avgusta, največjo velikost doseže v oktobru in izgine do decembra. Čeprav se je letos ozonska luknja začela razvijati zgodaj in sicer že na začetku avgusta, pa je kasnejše nenadno segrevanje stratosfere za več kot 40 stopinj Celzija motilo polarni vrtinec, zato je trenutno ozonska luknja ena najmanjših v zadnjih štiridesetih letih.

Letošnja ozonska luknja je ena najmanjših doslej. Modra in vijolična barva predstavljata območje z najmanj ozona. FOTO: NASA