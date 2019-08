'Cunami' v kitajskem vodnem parku poškodoval več kot 40 kopalcev

Obiskovalci vodnega parka na severovzhodu Kitajske so ležerno poležavali na svojih napihljivih blazinah, ko jih je nenadoma zalil ogromen val. Kar 44 plavalcev naj bi bilo poškodovanih, številni so poleg modric in odrgnin utrpeli tudi zlome reber. Posnetek trenutka, ko je ogromen cunami v bazenu zalil množico plavalcev, je zaokrožil po spletu.