Cvetenje narcis na Golici je čudovit naravni prizor

To, kar je za Japonce cvetenje češenj, je za Golico cvetenje narcis. Dogodek, ki je enkraten in res vreden ogleda. A če bi letos radi ujeli ta res lep naravni prizor, morate pohiteti. Po starem ljudskem izročilu je vsaka bela narcisa na Golici izgubljena nedolžnost. In spomini med domačini, kako je bilo nekoč med njihovimi ključavnicami, kot jim sami rečejo, vsakega maja oživijo. Ker je zanimanje za polja narcis ogromno, bodo naslednje tri tedne skrbeli, da jih množice ne bodo pohodile.