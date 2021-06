Trboveljčani priskočili na pomoč kulturnemu društvu Svoboda Trbovlje

Kultura je del naroda in zanjo se moramo boriti, so jasni v kulturnem društvu Svoboda Trbovlje, kjer so se zaradi epidemije covida-19 znašli v težavah. Zaradi vladnih ukrepov so bili od marca lani zaprti in ker prostore v stavbi tudi oddajajo, prihodkov ni bilo. Utrpeli so skoraj popoln izpad prihodkov, s katerimi so skrbeli, da so bile mesečne obveznosti vedno in pravočasno poravnane. Dolg je znašal 17 tisoč evrov. Ker Trboveljčanom kultura pomeni veliko, so se odločili, da ne bodo stali križem rok, zato so oblikovali akcijo zbiranja prostovoljnih prispevkov, domislili pa so se tudi posebne nagrade za pomoč.

