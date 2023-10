Da avtizem ni ovira, v novem slovenskem filmu dokazuje glavni igralec

Zgodba o ljubezni do sebe in do drugih, premagovanju ovir, vztrajanju in sledenju svojim sanjam. Gre za 16-letnega fanta, v katerega so nekoč sošolci metali svinčnike in se ga izogibali, zdaj pa ga prosijo za avtograme. Govorimo o Aliju Ogrizku, avtističnem najstniku, ki se je s premiero najstniške romantične drame Šepet metulja povzpel med zvezde. Avtizem me ne more definirati, lahko ga le jaz sam, sporoča Ali, ki si želi, da bi ljudje lažje sprejemali drugačnost. Radi se družimo, radi se objemamo, se pogovarjamo, sodelujemo, smo koristni, pravi Ali, le dajte nam čas in si dovolite stopiti iz miselnih okvirjev.