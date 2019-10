Za boljši videz mesa, so mu dodajali človeku škodljiv žveplov dioksid

Na Upravi za varno hrano so odkrili nekaj supermarketov, kjer so prodajali mleto meso, ki je vsebovalo žveplo v prahu. Tega so dodajali zato, da so čevapčiči in pleskavice izgledali sočni in sveži, a prepovedan aditiv žveplov dioksid lahko pri človeku pusti hude posledice. Težave dihal, motnje srčnega ritma, rdečica na koži in prebavne težave, so le nekatere med njimi.