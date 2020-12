Hitro testiranje za vstop v trgovino je teoretično in praktično popolnoma neizvedljivo

Hodniki v enem od nakupovalnih centrov v času veselega decembra, ko se kupcev navadno kar tre, so letos prazni. Vrata trgovin – z izjemo živilskih – so letos namreč zaprta že več kot 120 dni. Spletni nakup pa ne more biti enakovreden nakupu v fizični trgovini. "Čevlje sem kupila po internetu, ampak to ni to, hočem najprej videti, šele potem kupiti," pove ena izmed mimoidočih, druga pa: "Meni je zelo všeč, da spodnje perilo najprej vidim in ga nato kupim, zelo nerada kupujem po spletu."

A še nestrpneje kot kupci sproščanje ukrepov na področju trgovine čakajo prodajalci. Izgube so namreč enormne."Na letnem nivoju se glede na spomladansko zaprtje približujemo izgubi že čez dve milijardi evrov," opozarja Mariča Lah, predsednica Trgovinske zbornice Slovenije.