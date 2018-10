Prikrivanje umora s pomočjo dvojnika: 'Oblačila so bila še topla, ko si jih je nadel'

Po mnenju neimenovanega turškega uradnika, čigar izjave povzema CNN, je bil Madani uporabljen kot vaba za zelo očitno prikrivanje Hašodžijeve smrti v poslopju konzulata. V Istanbul je prišel samo zato, da odigra vlogo dvojnika. "Če bi šlo za izročitev ali zaslišanje, potem za to ne potrebuješ dvojnika," je dejal. "Naša ocena vse od 6. oktobra ostaja enaka. To je bil vnaprej načrtovan umor in truplo novinarja je bilo premaknjeno iz prostorov konzulata," je povedal.

Izbrali moža iste višine, starosti in postave

57-letni Madani ni bil izbran po naključju. Podobnosti v višini, starosti in postavi z umorjenim novinarjem so več kot očitne. Ta je konzulat zapustil skozi zadnja vrata in v družbi domnevnih sostorilcev. Kot je razvidno iz posnetkov, je nosil temen suknjič, sivo srajco z odprtimi gumbi na vratu in hlače. Zanimivo je, da je zgolj štiri ure pred tem v konzulat vstopil skozi glavni vhod, in sicer v družbi še enega osumljenca, savdskega izvedenca sodne medicine. Ob prihodu je bil Madani oblečen v modro-belo srajco, temno modre hlače in viden brez brade. Obakrat, ob vstopu in izstopu, pa je nosil isti temni par superg z belimi podplati. "Hašodžijeva oblačila so bila verjetno še vedno topla, ko si jih je Madani nadel," je poudaril neimenovn turški uradnik. Da bi bilo vse skupaj videti še bolj prepričljivo, so tamkajšnji varnostniki z razlago, da je Hašodži poslopje konzulata zapustil skozi zadnja vrata, poskušali prepričati tudi njegovo zaročenko, ki je zaman čakala pred vrati.