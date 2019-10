Da ne bi goljufali, so si morali na glave nadeti škatle

Razlog, zakaj so si študenti morali na glavo nadeti škatle, ki so bile na eni strani odprte, je bil v tem, da so poskušali učitelji na ta način pri učencih preprečiti prepisovanje odgovorov na izpitna vprašanja.

Eden od upravnikov kolidža je o incidentu že javno spregovoril in se zanj opravičil. Povedal je, da mu je žal, ker je poskušal uporabiti to nenavadno tehniko, s katero bi preprečil goljufanje študentov.

Kot je še razkril, je šola tovrsten ukrep izvedla le "poskusno", potem ko je za njegovo uporabo izvedela od neke druge šole iz Mumbaja. Za njegovo uporabo pa so se odločili s privolitvijo samih študentov, ki so škatle v šolo prinesli sami."Ni bilo nobene prisile. S fotografij je razvidno, da jih nekateri študenti niso nosili. Nekateri izmed tistih, ki so jih, so škatle odstranili po 15, drugi pa po 20 minutah. Sami smo jih prosili, naj jih odstranijo po eni uri," je še povedal.

Po poročanju BBC so deželni uradniki, potem ko so bili seznanjeni z omenjenimi fotografijami, kar pridrveli v prostore kolidža. Namestnik direktorja lokalnega odbora za izobraževanje je tovrstno prakso označil za "nečloveško".

"Ko sem prejel sporočilo o tem, sem takoj odšel na kolidž in tamkajšnjemu vodstvu naročil, naj ustavi to prakso," je povedal za Times of India."Razmišljam pa tudi o tem, da bi zoper njih uvedli disciplinske ukrepe," je še dodal.

Šolski uradniki so medtem javnost že seznanili s tem, da so z izvajanjem spornega ukrepa preprečevanja goljufij prenehali.