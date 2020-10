Zaradi epidemije so prepovedana tudi vsa bogoslužja, župniki pa svoje maše zdaj selijo na splet. Eden izmed teh je tudi Martin Golob, ki je poznan po svojih vlogih. Njegove maše te dni spremlja več kot deset tisoč ljudi. Da pa ne mašuje sam, je v klopi posedel kar kartonaste makete ljudi in med njimi celo zagotovil razdaljo metra in pol.