Da se bodo septembra lahko vrnili v šolo, učenci pomagajo pri čiščenju

"To je bil moj otrok, sedaj pa mi ga je odnesla voda," s solzami v očeh pripoveduje župan občine Cerklje na Gorenjskem, kjer so poplave popolnoma uničile kulturno dvorano. Za več kot dva milijona evrov škode je nastalo na Osnovni šoli Davorina Jenka, vrtcu in športni dvorani. Občino čaka ogromno dela, najbolj pa jih skrbi popolnoma uničena kotlovnica, s katero sta se ogrevala celotna šola in vrtec. Zna se zgoditi, da prvega septembra v Cerkljah učenci še ne bodo sedli v šolske klopi. Da bi pouk lahko čim hitreje stekel, v Cerkljah pomaga več kot 200 prostovoljcev, organizirajo tudi akcijo, v kateri bodo rokave zavihali še starši učencev.