Da se hrane ne bi metalo proč, ustvarili projekt Donirana hrana

Da hrane, ki po zaprtju trgovin ostane na policah, ne bi metali proč, prostovoljci v projektu Donirana hrana prevzamejo neoporečno hrano in jo dostavijo v zbirne centre. V zadnjih petih letih so razdelili več kot 1000 ton hrane, ki bi jo sicer zavrgli. Projekt presega prostovoljstvo, saj je v več 100 trgovinah treba vsak dan dvigniti hrano in jo razdeliti tistim, ki jo najbolj potrebujejo.