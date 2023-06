Da smo Slovenci kolesarski narod, dokazuje tudi Pozvek

Medtem ko je odgovorov, v čem vse smo si različni in kaj vse nas deli, veliko, pa je odgovor na to, kaj nas združuje, povsem preprost, šport. In v zadnjem času bi lahko, tudi na podlagi odmevnih uspehov Primoža Rogliča in Tadeja Pogačarja, trdili, da smo Slovenci kolesarski narod. Začenja se Dirka po Sloveniji in prvo etapo sta že začela Aleksander Pozvek in športni novinar Matic Flajšman. Po tem, ko sta se že pomerila na Joštu, sta se tokrat odpravila na celjski grad, ki tradicionalno gosti zaključke dirk.