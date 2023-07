Okoli 70 energičnih dam med 60. in 80. letom vsako sredo zavzame teniška igrišče v Savskem naselju v Ljubljani. Ni jih težko spoznati, pa ne samo zaradi roza majčk, ampak predvsem energije. In danes se jim je na treningu pridružil Aleksander Pozvek. Odigrali so tekmo dvojic, a predvsem se veliko pogovarjali. Tudi o cenah lignjev na Hrvaškem in borovnicah.