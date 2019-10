Damijan Janković na sodišču zanikal krivdo oškodovanja države

Stamejčič in Mikulin sta kot direktorja Baze Dante uradno prijavila, da bodo v stanovanju na Trnovskem pristanu, znanem tudi kot Močerad, opravljali obdavčljivo dejavnost, torej svetovalne posle, v resnici pa je v stanovanju živel Damijan Janković. Zato pa ne bi smeli dobiti vrnjenega DDv-ja, pravi tožilka. Pogodbo z Jankovičem o najemu pa naj bi podpisali, ko so jih začeli preiskovati kriminalisti, trdi tožilka. Jankovič pa: ’’Dejansko davek je bil na eni strani plačan na drugi pa vrnjen in gre za davčno nevtralen posel.’’

'Prišlo je do hude manipulacije dela medijev'

Zapletenih finančnih operacij pri družini Jankovič nismo videli le enkrat. A kar je najbolj razburilo javnost, je odpis 29 milijonov evrov dolga Electi. V smislu: če si del elite, si lahko privoščiš vse. Janković danes prvič: razumem to ogorčenje. Toda: Lahko tudi razumem to ogorčenje javnosti, ker številka je slišati visoka, je visoka ampak, saj pravim, problem je bil to, da je tukaj prišlo do hude manipulacije dela medijev. Ob vseh prislilkah tudi pri večjih družbah v državni lasti se je pač to mirno sprejelo.

Pri čemer je verjetno največja težava ta, da je kupec večine terjatev v višini okoli 18 milijonov evrov skrivnostni Jan Bec, mož sestrične Damijana Jankoviča, ki pa ga je nemogoče najti.